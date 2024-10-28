Жители Подмосковья оформили свыше 315 тысяч онлайн-справок с января

Жители Подмосковья могут оформить медицинские справки через «Госуслуги» . Документы уже оформили свыше 315 тысяч раз с начала года.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, жители могут заказать справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, для получения путевки на санаторно-курортное лечение, для предоставления в спортивную секцию выписку из амбулаторной карты и другие документы.

По словам главы министерства Алексея Сапанюка, цифровой сервис позволяет сэкономить время на походе в поликлинику.

«Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг „Здоровье“. Всего с начала года жители оформили более 315 тысяч медицинских справок», — сказал он.

В ведомстве добавили, что справки для спортивных секций, сертификаты о прививках и выписку из амбулаторной карты можно скачать сразу после оформления.