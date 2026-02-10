Жители Подмосковья оформили свыше 16 млн выписок из ЕГРН онлайн в 2025 году

В прошлом году жители Подмосковья заказали свыше 16 миллионов выписок из Единого государственного реестра недвижимости. В электронном виде оформили 99% бумаг.

Чаще всего люди запрашивали выписки об объекте недвижимости и его характеристиках и правах. На них пришлось более 77% всех обращений. Эти документы необходимы для проверки квартиры или дома перед покупкой, а также для уточнения данных об объекте.

Электронную выписку можно заказать на сайте Росреестра или через портал государственных услуг. Она заверяется цифровой подписью и имеет ту же силу, что и бумажный вариант.

Также подать запрос можно в офисах МФЦ. Срок подготовки документа — от нескольких минут до трех рабочих дней, в зависимости от типа выписки.

«Ведомство продолжает работать над снижением административных барьеров, выступая с законодательными инициативами по упрощенному оформлению недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации ведомства», — отметила начальник отдела организации и контроля службы по Подмосковью Ольга Козлова.