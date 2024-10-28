Более 100 тысяч справок из центров занятости оформили онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья оформили свыше 100 тысяч справок из центров занятости через «Госуслуги» . Чаще всего они обращались за документом, подтверждающим отсутствие или наличие регистрации в качестве безработного.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, жители запросили 39,7 тысячи справок об отсутствии регистрации в органах службы занятости, 39 тысяч — о регистрации в них, а также 30 тысяч о периодах безработицы, засчитываемые в трудовой стаж.

Через портал жители могут получить несколько видов справок. Для этого необходимо заполнить специальную форму и выбрать необходимый вид документа.

Если ранее пользователь не был зарегистрирован как безработный, то он может получить три вида справок: об отсутствии регистрации в органах службы занятости, об оказании соцподдержки, а также для лиц, обратившихся за пособием по уходу за ребенком.

Если житель находился в статусе безработного, то он может оформить еще четыре документа: о регистрации в органах службы занятости, о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, о социальных выплатах, а также о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.

Результаты направляют в личный кабинет на «Госуслугах».