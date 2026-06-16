Жители Подмосковья оформили онлайн-выписку из домовой книги более 13 тысяч раз

На прошлой неделе услуга «Выписка из домовой книги» возглавила рейтинг самых востребованных на региональном портале госуслуг Московской области. По данным пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, жители Подмосковья оформили онлайн-выписку более 13,3 тысячи раз.

Второй по популярности стала услуга компенсации за домашний телефон, которая привлекла более 7,1 тысячи заявлений. Третье место заняла выдача и замена социальных карт жителя Московской области — на эту услугу пришлось более 6,9 тысячи заявок.

Также в рейтинг вошли «Запись в кружки и секции» (свыше 4,1 тысячи заявлений) и «Присвоение адреса» (более четырех тысяч заявлений).

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их в электронном виде можно и через мобильное приложение «Добродел», потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.