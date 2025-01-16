Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 430 тысяч медицинских справок за год

Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 430 тысяч справок в 2024 году. Сделать это можно при помощи регионального портала «Здоровье» .

Жители могут оформить онлайн справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификаты о профилактических прививках, справки 086/у для абитуриентов, документы для получения путевки в санатории, выписки из амбулаторной карты, санаторно-курортные карты и справки для предоставления в спортивную секцию.

«Благодаря внедрению цифровых технологий, жители региона могут заказать медицинские справки через интернет, не посещая поликлинику. Важно, что медицинский документ будет храниться в личном кабинете на региональном портале госуслуг и не потеряется», — сказал министр здравоохранения области Максим Забелин.

В ведомстве добавили, что сертификат о прививках, справки для спортивной секции и выписки из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны сразу после подачи заявки.