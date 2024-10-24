Жители Подмосковья оформили онлайн еще 8 тысяч охотничьих билетов

Жители Подмосковья подали свыше восьми тысяч онлайн-заявок на получение охотничьего билета с начала года. Услуга доступна на региональном портале .

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, оформить охотничий билет могут совершеннолетние жители, которые зарегистрированы в регионе и не имеют судимости. При этом они должны знать требования охотничьего минимума.

У билета нет срока годности, и он действует на всей территории России.

Для подачи заявления нужно заполнить форму и прикрепить фотографию. Забрать готовый документ можно в МФЦ.

В рамках услуги также можно заменить или аннулировать билет.