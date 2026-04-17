Жители Подмосковья оформили онлайн более 900 охотничьих билетов с начала года

Жители Подмосковья могут оформить охотничий билет онлайн через «Госуслуги». С начала года ей воспользовались более 900 раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, оформить охотничий билет могут жители старше 16 лет, у которых есть постоянная или временная регистрация в Подмосковье и нет судимости.

«Заявители, которые впервые оформляют охотничий билет, а также те, чей билет был аннулирован по судебному решению, обязаны пройти тестирование на знание охотничьего минимума», — отметили в ведомстве.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Документы» — «Спецразрешения». Ответ по заявке поступит в личный кабинет. Получить бумажный документ можно в МФЦ.

В рамках услуги можно также подать заявление на прохождение тестирования знаний охотничьего минимума или аннулирование охотничьего билета. Охотничий билет не имеет срока годности и действует на всей территории России.