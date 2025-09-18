Жители Подмосковья оформили около 14 тысяч социальных справок онлайн с января

На сайте государственных услуг Подмосковья с начала 2025 года действует раздел «Справки Минсоцразвития МО». За это время жители региона подали около 14 тысяч заявок.

В разделе можно бесплатно оформить три вида справок по социальным услугам.

Так, доступно оформление заявки на предоставление пособий, компенсаций и прочих видов поддержки, а также справки о среднедушевом доходе семьи, чтобы получить бесплатную помощь юриста.

Электронную форму можно заполнить после авторизации на портале госуслуг с помощью ЕСИА. Позже готовый документ направят в личный кабинет клиента.

В общей сложности на региональном сайте доступны 24 комплексные услуги.