Жители Подмосковья оформили более 66 тысяч градпланов за 9 месяцев

Жители Подмосковья могут подать заявку на оформление градостроительных планов земельных участков онлайн. За девять месяцев этой возможностью воспользовались более 66 тысяч раз. Это на 20% больше, чем годом ранее, сообщили в Мособлархитектуре.

Градостроительный план обязателен для проектирования, строительства и реконструкции зданий. Также он необходим для подготовки проектной документации, получения разрешения на работы и ввод объекта в эксплуатацию.

Из общего числа около 66% градпланов (44 тысячи) предназначались для строительства жилья. Их количество выросло на 25% — это говорит об активности девелоперов и их дальнейших планах по освоению Московкой области.

Почти 21 тысяча была выдана для возведения нежилых объектов — складов, логистических комплексов, ТЦ, магазинов и промышленных сооружений. Здесь рост зафиксирован на уровне 14,5%. Цифра свидетельствует об экономическом росте и интересе инвесторов к подмосковным проектам.

Градостроительные планы на участки под ИЖС получили порядка 47 тысяч заявителей, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Исходно-разрешительная документация». Получить ее можно бесплатно. Ответ на заявку приходит в личный кабинет в течение 14 рабочих дней.