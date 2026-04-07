Жители Подмосковья оформили более 600 тысяч записей к врачу через МАХ

Жители Подмосковья могут онлайн записаться к врачу, продлить рецепт на лекарство, получить справку и закрыть больничный. Прием к специалисту таким способом уже оформили более 600 тысяч раз.

Как сообщили в областном Минздраве, получить услуги можно через чат-бот «Денис» в мессенджере МАХ. Он доступен по ссылке.

«Цифровые сервисы делают взаимодействие пациента и системы здравоохранения значительно проще. Мы запустили чат-бот „Денис“ в мессенджере MAX в конце прошлого года. За это время с его помощью пациенты Подмосковья записались к врачу более 600 тысяч раз», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Для записи к врачу через чат-бота нужно указать свои контактные данные и номер полиса ОМС. При этом пациент должен быть прикреплен к одной из поликлиник региона.

Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи отображаются в личном кабинете на региональном портале.