Жители Подмосковья оформили более 150 тысяч медсправок онлайн с января

Жители Подмосковья могут заказать онлайн девять видов справок. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 150 тысяч раз.

В электронном виде можно получить справки для абитуриентов, оформления путевок в санатории или детские лагеря, об отсутствии контактов с инфекционными больными и другие.

Документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов, справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». С начала года оформлено уже более 150 тысяч электронных медицинских справок», отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сертификат о прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для других выписок обязательно наличие свежего профосмотра.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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