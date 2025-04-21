Жители Подмосковья оформили 3 млн электронных рецептов на лекарства с января

В Московской области рецепты на льготные лекарства можно оформить в электронном виде. С начала 2025 года такие документы онлайн получили свыше трех миллионов раз.

Электронный рецепт удобен тем, что его нельзя потерять или испортить.

«Для того чтобы его продлить, не нужно ехать в поликлинику, это можно сделать в ходе телемедицинской консультации», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы получить препарат, пациенту достаточно назвать личные данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис».

Записаться на онлайн-прием к врачу можно в разделе «Здоровье» на портале госуслуг Подмосковья, по номеру 122, через чат-бот в Telegram или инфомат в клинике.