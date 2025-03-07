Жители Подмосковья оформили 1,9 млн электронных рецептов на лекарства с января

С начала года жители Подмосковья оформили почти 1,9 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства. Их можно получить или продлить на онлайн-приеме врача.

Электронные рецепты продлевает лечащий врач в ходе онлайн-приема. Пациенту достаточно назвать свои данные в аптеке сети «Мособлмедсервис». Вся информация о таких документах содержится на интернет-портале «Здоровье».

«Электронный рецепт удобен тем, что всегда находится под рукой и не теряется. Чтобы продлить его, не нужно идти в поликлинику, так как сделать это можно в ходе телемедицинской консультации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал «Здоровье», Telegram-бот, по телефону 122 и в медорганизации.