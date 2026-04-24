Жители Подмосковья оформили 10,5 млн электронных рецептов на лекарства с января

Жители Подмосковья могут получить рецепты на лекарства в электронной форме. Сделать это можно во время приема у специалиста.

Пациенты с правом на льготное обеспечение препаратами также могут воспользоваться этой услугой — при помощи телемедицины.

«Электронный рецепт, в отличие от бумажного, не потеряется и не повредится. Он всегда доступен в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. С начала этого года в Подмосковье было оформлено почти 10,5 миллиона электронных рецептов, из них порядка 9,9 миллиона — на льготные лекарственные препараты», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Запись на прием к врачу или на дистанционную консультацию доступна при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ, на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона горячей линии 122, а также в приложении «Добродел Здоровье».