Жители Подмосковья обратились за помощью после укусов клещей еще 13 тысяч раз

Жители Подмосковья обратились за медицинской помощью после укусов клещей более 13 тысяч раз с начала сезона. В регионе выявили два случая завоза энцефалита.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, в этом сезоне прививку от клещевого энцефалита получили более 20 тысяч человек, в том числе 7,5 тысячи детей. Вакцинацию прошли жители, отъезжающие в эндемичные территории, а также те, кто работает в природных биотопах.

Для профилактики в Подмосковье обработали от клещей более 5,6 тысячи гектаров территории.

В ведомстве добавили, что в регионе выявили два завозных случая энцефалита. Заражение произошло в Дальневосточном федеральном округе и Архангельской области.

Эпидемиологическая обстановка находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.