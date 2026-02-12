Жители Подмосковья обратились за госуслугами более 20 млн раз за год

Более 500 госуслуг доступно жителям Подмосковья. Большинство из них оказывают онлайн на региональном портале. За год сервисами воспользовались более 20 миллионов раз, рассказали в Мособлдуме.

Председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин рассказал, что всего в 2025 году жителям предоставляли 560 услуг. Из них 434 — на региональном портале и 140 — в МФЦ.

«В топ-5 услуг, предоставляемых на РПГУ и в МФЦ, стабильно входят: запись к врачу либо вызов на дом, регистрация в ЕСИА, получение паспорта или прописки, выписка из домовой книги, запись в кружки и секции», — рассказал Максим Коркин.

В число популярных госуслуг также вошли регистрация прав на недвижимость, выдача социальных карт, получение СНИЛС, обслуживание «Стрелки» и предоставление мест для захоронения.

За год в МФЦ жители получили 4,1 миллиона услуг, из которых 91% — федеральные.

В центрах стали доступны шесть новых возможностей. Это проставление апостиля на документах, подлежащих вывозу из страны, установление и снятие самозапрета на кредиты, самозапрет на заключение договоров на услуги мобильной связи, оформление гражданства несовершеннолетним до 14 лет, комплексное сопровождение фонда «Защитники Отечества» и оказание содействия в получении справок и мер поддержки военнослужащих и их семей.

Предпочтение жители до сих пор отдают госуслугам в цифровом формате. Их получили 16,8 миллиона раз.

«Учитывая это, в прошлом году оптимизировано либо переведено в цифру 230 услуг. Московская область первой в стране запустила ряд комплексных услуг и сервисов, среди которых проактивная услуга „Защитники Отечества“, включающая 17 мер поддержки участникам СВО; „Опека“, включающая 10 услуг по одному заявлению; сервис „Всесети“, позволяющий параллельное согласование топоплана, техусловий и проектной документации онлайн, и иные», — рассказал Коркин.

Основным достижением отрасли в прошлом году стала расшифровка документов при помощи ИИ. Ее внедрили в 315 услуг. С июня нейросеть проверила более 3,8 миллиона бумаг.