Жители Подмосковья обратились в МФЦ более 9 млн раз за год

В 2025 году жители Подмосковья обратились в МФЦ более 9,5 миллиона раз. Свыше 4,5 миллиона консультаций были связаны с оформлением документов, рассказали в региональном Мингосуправления.

Чаще всего жители обращались в МФЦ для оформления учетной записи на «Госуслугах». Это сделали более одного миллиона раз. Еще 963 тысячи человек обратились за оформлением недвижимости и 470 тысяч — за постоянной регистрацией.

В топ услуг также входит выдача и замена паспорта, получение СНИЛС.

«Более 9,5 миллиона обращений за год — это показатель доверия жителей и того, что формат „одного окна“ по-прежнему востребован. Мы последовательно делаем так, чтобы житель региона мог получить услугу так, как ему удобно: очно, с помощью специалиста, или в цифровом формате прямо в офисе. Наша задача — чтобы вопросы с документами решались спокойно, понятно и без лишних сложностей», — отметила вице-губернатор Людмила Болатаева.

В МФЦ Подмосковья работают цифровые зоны, где жители могут самостоятельно получить электронные услуги. На компьютерах есть доступ к региональному и федеральному порталам, сервисам Росреестра, ФНС и другим. При необходимости специалисты помогут авторизоваться и найти нужный раздел.