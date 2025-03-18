Жители Подмосковья напомнили о подтверждении статуса нуждающегося в соцосблуживании

Жители Подмосковья подали 2,9 тысячи онлайн-заявлений для подтверждения статуса нуждающегося в социальном обслуживании за неделю. Всего с начала запуска услуги ей воспользовались свыше 28 тысяч раз.
Как рассказали в Мингосупарвления Подмосковья, статус нуждающегося в соцобслуживании присваивают жителям, которые утратили способность передвигаться и обеспечить свой быт самостоятельно, а также родителям детей-инвалидов, людям без определенного места жительства и безработным.
Услуга доступна на региональном портале в разделе«Соцподдержка» — «Соцпомощь». В заявлении необходимо указать необходимый вид соцподдержки: на дому, в стационарной или полустационарной форме.
Решение по заявку поступит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.
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