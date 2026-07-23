Жители Подмосковья узнали статус переселения из аварийного жилья онлайн 200 раз
Жители Московской области, чье жилье признано аварийным, могут проверить статус переселения на региональном портале. На данный момент через портал уже подано около 200 заявок, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
Услуга доступна на портале в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Статус недвижимости». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципальное образование, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.
Перед подачей заявления в онлайн-форме нужно указать всех собственников и проживающих в доме, даже если они не зарегистрированы в помещении. Если право на жилье оформлено до 31 января 1998 года, необходимо приложить правоустанавливающие документы, такие как договор приватизации, купли-продажи или решение суда. Совершеннолетним жильцам в личный кабинет поступит согласие на обработку персональных данных, его нужно подтвердить в течение трех дней.
Результат услуги придет в личный кабинет заявителя в течение шести рабочих дней.
Подать заявление можно по ссылке.