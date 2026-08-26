Жители Подмосковья могут получить выписку из домовой книги через умную колонку

Жители Московской области теперь могут заказать выписку из домовой книги, не заходя на региональный портал и не вводя данные вручную. Этой онлайн-услугой МФЦ можно воспользоваться через умную колонку.

Для получения документа нужно произнести команду умной колонке: «Алиса, запусти навык "Домовая книга в Подмосковье"». Затем голосовой помощник предложит пройти быструю авторизацию через ЕСИА, автоматически сформирует и отправит запрос. Готовый электронный документ поступит в личный кабинет пользователя на регпортале.

Умная колонка может быть полезна не только для заказа выписки из домовой книги. Она также способна подсказать статус заявления на регпортале, контроль успеваемости детей в школе и информацию о ходе строительства. Для этого достаточно произнести соответствующие команды, например: «Алиса, запусти навык "Дневник. Моя школа"» или «Алиса, запусти навык статус заявлений Госуслуги Подмосковья».