Жители Подмосковья смогут переоформить договор поставки газа онлайн

На портале госуслуг Московской области появилась возможность переоформить и подписать договор поставки газа в электронном виде. Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона сообщила, что жители Подмосковья уже воспользовались этой услугой более 3 тысяч раз.

Переоформление договора необходимо при смене собственника жилья, приобретении недвижимости или изменении порядка определения объема потребленного газа.

Чтобы подать заявку, физическим лицам нужно заполнить интерактивную форму заявления и приложить необходимые документы. В услугу встроен сервис, который проверит наличие договора на техобслуживание газового оборудования.

Договор поставки газа будет доступен в личном кабинете на региональном портале в течение 10 рабочих дней. Для подписания необходимо иметь усиленную неквалифицированную электронную подпись в приложении «Госключ».

Услуга предоставляется бесплатно. Более подробную информацию можно найти на сайте.