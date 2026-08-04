Жители Подмосковья могут отслеживать подключение газа в личном кабинете

Документы можно подписать с помощью Госключа, а оплату произвести онлайн. Процесс подключения разделен на три блока: работы до границ участка, внутри участка и пуск газа в оборудование. В каждом блоке указаны конкретные этапы, такие как проектирование и строительно-монтажные работы.

Интерфейс личного кабинета интуитивно понятен, и определить статус работ по договору не составляет труда. При смене этапа заявителю отправляются push-уведомления.

Более двух миллионов жителей Подмосковья уже пользуются личным кабинетом клиента, который доступен в мобильном приложении и в веб-версии. Сервис позволяет получить 29 услуг компании.

Мобильное приложение можно скачать бесплатно в AppStore и RuStore.