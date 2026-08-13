Жители Подмосковья могут оплачивать ЖКУ по разным адресам из личного кабинета

Жители Подмосковья могут оплачивать коммунальные услуги по нескольким адресам через один аккаунт на сайте Единого расчетного центра. Функция подойдет владельцам разных объектов недвижимости и тем, кто помогает с платежами родственникам.

Главное условие — начисления по всем лицевым счетам должен проводить единый расчетный центр.

Добавить недвижимость можно в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для этого необходимо открыть профиль, выбрать раздел «Моя недвижимость» в приложении или строку «Адреса» на сайте и нажать «+».

Затем потребуется указать номер лицевого счета, а также период и сумму из любой квитанции за последние три месяца. После подключения адресов оплачивать все начисления можно из одного аккаунта, в том числе без комиссии через СБП.

Узнать номер лицевого счета, проверить сумму платежа или получить консультацию можно ежедневно с 08:00 до 22:00 по телефону 8 499 444-01-00.