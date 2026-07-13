Жителям Подмосковья напомнили о досрочной подписке кампании Почты России

Жители Подмосковья до конца лета могут оформить подписку на более чем 900 печатных изданий на первое полугодие 2027 года по ценам предыдущего периода. В числе доступных изданий — детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые.

Оформить подписку можно несколькими способами: * на сайте podpiska.pochta.ru; * в мобильном приложении Почты России; * во всех отделениях Почты России; * у почтальонов.

Клиенты, которые выписывают периодику онлайн, могут выбрать нужное издание по названию, подписному индексу, теме, алфавиту или интересам. Оформление подписки займет всего несколько минут.

Кроме того, жители Подмосковья могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты. Получателями могут стать дети из школ-интернатов и детских домов, ветераны, пожилые соседи, инвалиды из домов престарелых или любые другие нуждающиеся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» нужно выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка. Также можно перейти в карточку издания и выбрать раздел «Дерево добра» при оформлении подписки.