Жители Подмосковья купили свыше 208 тонн хлебобулочных изделий с начала года

Хлеб — один из древнейших продуктов питания. Он содержит витамины группы B, железо, магний и другие полезные элементы. В Подмосковье выпечка представлена в широком ассортименте, что вызывает интерес жителей. С начала года они купили 208 тонн булок и других изделий, сообщили в Минсельхозпроде МО.

Большую часть, 205,6 тысячи тонны, изготовили из пшеничной муки, а 2,7 — из ржаной и ржано-пшеничной.

В ведомстве напомнили, что Московская область — лидер производства этого вида продукции в стране и ЦФО. Ведущими производителями в Подмосковье выступают ООО «Коломенское поле», АО «Ореховохлеб», ООО «Жуковский хлеб» и ООО «Рузский хлебозавод».

Роскачество отмечает, что детям старше двух лет и взрослым нужно есть 2-3 кусочка или около 100-150 граммов хлеба каждый день. В здоровом питании количество углеводов должно составлять половину в рационе.