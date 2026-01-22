Жители Подмосковья дистанционно закрыли больничный почти 2 тысячи раз с декабря

Жители Подмосковья могут дистанционно закрыть больничный. Такая функция появилась в конце декабря прошлого года.

Воспользоваться услугой могут при помощи телемедицины прикрепленные к государственным поликлиникам пациенты. Врач в рамках беседы уточнит, остались ли у человека жалобы на здоровье.

«В Подмосковье с конца прошлого года таким образом закрыли почти две тысячи больничных», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Если же симптомы сохраняются, пациента пригласят в поликлинику для дополнительного осмотра и корректировки терапии.

Листок нетрудоспособности дистанционно могут закрыть жители с любым диагнозом, а также те, кто открыл его, чтобы ухаживать за заболевшим родственником.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», в приложении «Добродел: Телемедицина», при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ, инфомата в медицинской организации, по телефону горячей линии 122, а также на приеме у лечащего врача.