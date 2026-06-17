Жители Подмосковья более 25 тысяч раз воспользовались онлайн-консультациями МФЦ

Жители Подмосковья могут удаленно получить консультации по госуслугам через сервис «Теле-МФЦ». Этой возможностью уже воспользовались более 28 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления, такой формат позволяет жителям быстро получить информацию о госуслугах, уточнить список необходимых документов и разобрать сложные ситуации.

«Главное преимущество сервиса — возможность получить профессиональную помощь специалиста в режиме реального времени через экран смартфона или компьютера. Консультации охватывают широкий спектр услуг, доступных как в цифровых зонах многофункциональных центров, так и на региональном портале», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Жители также могут получить информацию о госуслугах управления Росреестра по Луганской Народной Республике и консультации омбудсмена. Операторы расскажут о соцзащите, оформлении льгот и пособий.

Для записи на онлайн-консультацию нужно авторизоваться через ЕСИА на «Госуслугах» и ввести в поисковой строке «Дистанционное консультирование». В форме требуется указать нужную тему и удобное время.