Жителей Подмосковья пригласили на голосование за природные символы России

Продолжается голосование за 100 видов флоры и фауны, олицетворяющих регионы России. Проект реализуется президентским фондом природы при поддержке газеты «Ведомости». Его цель — объединить знания об охраняемых видах растений и животных России и приобщить россиян к инициативам по защите дикой природы.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что Подмосковье — один из лидеров по видовому разнообразию. В последнюю редакцию Красной книги вошли 680 объектов животного и растительного мира, нуждающиеся в принятии специальных мер по их охране.

«Проект „100 видов“ не только призван напомнить людям о редких видах и помочь их защитить. Он к тому же имеет большое значение для воспитания гордости за Россию, за ее уникальную и разнообразную природу, что является неотъемлемой частью понятия патриотизма», — подчеркнул министр.

На сегодняшний день лидерами по количеству проголосовавших являются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Два вида-лидера обитают в Подмосковье: это сапсан и русская выхухоль.

Голосование продлится до 30 сентября. Принять участие в нем можно здесь.