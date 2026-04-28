Около 11 тысяч онлайн-заявок на запись в кружки подали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе жители Московской области обратились к электронной услуге записи в кружки, спортивные секции и школы искусств примерно 11 тысяч раз. С начала года общее количество онлайн-заявлений превысило 100 тысяч, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Чтобы подать заявление, нужно перейти на региональный портал в раздел «Образование» — «Допобразование» и выбрать блок «Комплексные услуги». Благодаря этой госуслуге можно записать ребенка сразу в несколько организаций культуры, спорта и образования Московской области.

Подать заявление могут родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА и заполнить интерактивную форму заявления. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя на регпортале.

Подробнее об услуге можно узнать по ссылке.