Жители Подмосковья активно пользуются онлайн-услугами Мособлгаза

За последние полтора года через региональный портал госуслуг в Мособлгаз поступило 65 тысяч заявок. Жители Московской области все чаще обращаются за газовыми услугами онлайн.

Наиболее востребованной услугой стал ремонт и замена газоиспользующего оборудования. На этот вид заявок пришлось 34 786 обращений. Еще 14 856 заявок касались заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования.

Развитие цифровых сервисов — одно из ключевых направлений работы компании по повышению качества обслуживания жителей Подмосковья. Онлайн-сервисы позволяют получить необходимые услуги быстрее и удобнее — без посещения офисов и бумажных документов.

На региональном портале уже доступно 11 услуг Мособлгаза (https://uslugi.mosreg.ru/department/18400). Это удобный способ подачи заявок, потому что все данные пользователей РПГУ подгружаются автоматически.