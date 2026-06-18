Минэнергетики Подмосковья напомнило об онлайн-услугах Мособлгаза

Жители Московской области активно обращаются за онлайн-услугами Мособлгаза через региональный портал Госуслуг. Всего уже подано 72 тысячи заявок.

Наиболее востребованы услуги по ремонту и замене газового оборудования, а также заключение договоров на его техобслуживание. По этим направлениям жители подали 39 тысяч и 16,5 тысяч заявок соответственно.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что развитие онлайн-сервисов — это верный путь к повышению качества обслуживания населения. Он подчеркнул, что удобство платформы в том, что данные пользователей подгружаются автоматически, и людям не нужно тратить время на ручное заполнение форм.

На региональном сайте РПГУ доступно 11 услуг, включая отключение и возобновление подачи газа, перерасчет размера платы за газ, проверку задолженности за газ при покупке недвижимости и другие.

Подробнее о доступных услугах можно узнать на региональном портале госуслуг.