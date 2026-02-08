Жители Подмосковья активно используют транспортную карту «Стрелка

С начала 2026 года пассажиры совершили более 900 тысяч поездок в автобусах Мострансавто с помощью транспортной карты «Стрелка». Это составляет 12% от общего числа оплат. Ежедневно картой пользуются для оплаты проезда около 45 тысяч раз.

Наибольшей популярностью «Стрелка» пользуется на маршрутах МАП № 10 в Королеве, где зафиксировано почти 135 тысяч поездок. Следом идет МАП № 12 в Ногинске с более чем 126 тысячами операций. Третье место занимает МАП № 8 в Химках с примерно 100 тысячами транзакций.

Преимущество карты «Стрелка» заключается в системе скидок: чем больше поездок совершается в течение месяца, тем выше скидка, которая может достигать 35%.

Кроме «Стрелки», в автобусах Мострансавто можно воспользоваться транспортными картами «Тройка» (тариф «Кошелек»), банковскими картами и социальными картами.