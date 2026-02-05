Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-сервисе для работы с адресами

С начала года жители Московской области подали около 10 тысяч электронных заявлений на присвоение и аннулирование адресов объектам адресации. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Чтобы воспользоваться услугой «Присвоение адреса», нужно перейти на региональный портал в раздел «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация прав». Заявление на аннулирование адреса можно подать в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса или отказа в осуществлении кадастрового учета.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить онлайн-форму. Услуга предоставляется бесплатно.

Объектами адресации могут быть земельные участки, здания, сооружения, в том числе недостроенные, а также помещения, являющиеся частью объекта капитального строительства, и машино-места. Присвоенный адрес вносится в Государственный адресный реестр.