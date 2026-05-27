Пассажиры «Мострансавто» совершили 23 млн поездок по «Стрелке» с января

С начала текущего года жители и гости Московской области воспользовались транспортной картой «Стрелка» более 23 миллионов раз для оплаты проезда в автобусах Мострансавто. В обычные будни система фиксирует около 100 тысяч таких операций, а доля «Стрелки» в общем объеме оплат достигла 12%.

Чаще всего карту применяют для ежедневных поездок на работу, учебу или по делам. Наибольший спрос приходится на направления, связывающие крупные города с главными транспортными узлами области и Москвы.

Лидером по количеству операций стал автопарк № 10 в Королеве, где зафиксировано более 3,4 миллиона поездок по карте. Следом идут автопарк № 12 в Ногинске с показателем свыше трех миллионов транзакций и автопарк № 11 в Балашихе, где «Стрелка» использовалась более 2,4 миллиона раз. Более 1,4 миллиона оплаченных поездок насчитывается и в автопарке № 9 в Долгопрудном.

В Мострансавто подчеркивают, что «Стрелка» остается важным элементом транспортной системы региона. Пополнить баланс карты можно через официальный сайт, в мобильном приложении или в точке продаж. Кроме того, в автобусах компании принимают карту «Тройка» (тариф «Кошелек»), обычные банковские карты и социальные карты жителя Подмосковья и москвича для льготного проезда.