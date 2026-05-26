Еще более тысячи заявок на получение справок в сфере опеки подано в Подмосковье

С начала 2026 года жители Московской области подали более тысячи электронных заявлений на получение справок в сфере опеки и попечительства через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В рамках этой услуги можно получить справку о выплатах опекуну, о лишении или ограничении родительских прав, об отмене усыновления и других юридически значимых действиях.

Подать заявление могут родители или опекуны старше 16 лет, а также дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет включительно. Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Услуга «Выдача справок в сфере опеки и попечительства» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Документы» – «Справки и выписки». Результат будет отправлен в личный кабинет в течение одного рабочего дня.