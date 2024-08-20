Жители Подмосковья 7 миллионов раз обратились к сервису по статусу отключения горячей воды

Жители Подмосковья почти семь миллионов раз воспользовались «Картой коммунальных услуг» с момента запуска сервиса. Большинство из них, более 4,7 миллионов, использовали мобильные устройства, а около 2,3 миллиона — стационарные компьютеры.

В сервисе представлено 54 тысячи многоквартирных домов региона, доступных для поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Карту коммунальных услуг запустили еще в 2020 году. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

«Он создан для удобства жителей, чтобы они могли онлайн отслеживать такую информацию как даты включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний и поставщиков ресурсов», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Евгений Хромушин.

С мая активность на карте значительно возросла. Это связано с плановыми отключениями горячей воды, которые необходимы для подготовки коммунальных систем к отопительному сезону и обеспечения надежности теплоснабжения зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».