Минздрав Подмосковья напомнил о дистанционном закрытии больничного

Подмосковные врачи закрыли свыше 65 тысяч больничных листов в ходе телемедицинских консультаций за первую неделю ноября. Эта услуга стала самой популярной на онлайн-приемах.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, цифровые технологии дают возможность жителям получать консультации удаленно. Около 75% всех обращений приходятся на дистанционное закрытие больничных.

«Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе в поликлинику, особенно для тех, кто уже выздоровел и готов вернуться в рабочий ритм», — сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения области Максим Забелин.

Всего с начала года жители получили 1,3 миллиона телемедицинских консультаций. Это закрытие больничных листов, продление электронных рецептов, а также расшифровка анализов.

Записаться на онлайн-прием можно на портале «Здравоохранение» или по телефону 122.