Жители Подмосковья 11 тысяч раз с января воспользовались приложением Системы-112

Жители Подмосковья в этом году направили более 11 тысяч обращений в службу спасения через мобильное приложение «112 МО». Как отмечают специалисты Системы-112, сервис работает с 2017 года и продолжает набирать популярность, становясь одним из самых удобных способов связи с экстренными службами.

Приложение помогает не только в чрезвычайных ситуациях. С его помощью можно вызвать экстренные службы или врача на дом, посмотреть, где находится бригада скорой помощи или аварийная газовая служба, а также воспользоваться справочником действий при ЧС.

Дополнительно пользователям доступно оформление ДТП по европротоколу, проверка информации об эвакуации автомобиля и построение маршрутов до перехватывающих парковок — как платных, так и бесплатных.

В Системе-112 подчеркнули, что приложение постоянно развивается: обновляется интерфейс, появляются новые функции, а многие улучшения внедряются благодаря отзывам жителей. Все это делает «112 МО» удобным и надежным инструментом для быстрого взаимодействия с экстренными службами.