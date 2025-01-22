Жители пяти аварийных домов в Солнечногорске переедут в новый ЖК «Радость»

В деревне Радумля под Солнечногорском возводят жилой комплекс «Радость». В современные дома комфорт-класса переедут жильцы из пяти аварийных домов микрорайона ММС-2, расположенного в этом же населенном пункте.

Общая площадь жилого фонда под расселение составит 4,3 тысячи квадратных метров. По планам, начать переселение в благоустроенные квартиры с ремонтом люди смогут уже в этом году. Застройщиком выступает строительная компания полного цикла «СЗ „Мособлдевелопмент“. В 2025 году она возведет первую очередь жилья — пять 9-этажных монолитно-кирпичных корпусов. Полностью ввести в эксплуатацию объект планируют в октябре.

Сдача первых двух домов намечена на апрель 2025 года. Их общая жилая площадь — порядка 17 тысяч квадратных метров. Часть переселенцев переедет в одну из 9-этажек.

Жилой комплекс оборудуют собственными очистными сооружениями, котельной, трансформаторной подстанцией, водозаборным узлом и станцией химводоподготовки.

Помимо этого, на территории комплекса построят детский сад на 200 мест. Его и всю инженерную инфраструктуру передадут в муниципальную собственность.

Ход работ проинспектировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

«У застройщика есть все средства и возможности завершить строительство домов в срок. Об этом мы не беспокоимся, о задержках речи не идет. Новый микрорайон со своими коммуникациями, отдельным детским садом и школой в шаговой доступности, на мой взгляд, привлекателен для переезда. После переселения жильцов из аварийных домов начнется полная реновация микрорайона», — рассказал Александр Сорокин.

В 3-ем корпусе, который вскоре примет переселенцев, уже завершили установку пожарной сигнализации в соответствии со строительными нормами и слаботочной системы для радио и домофона.

Одновременно «СЗ „Мособлдевелопмент“ ведет подготовительный этап благоустройства: укладывает бордюры, отсыпает щебень. На территории жилого комплекса поставят детские и спортивные площадки, а также многоуровневый паркинг. Он начнет функционировать вместе со сдачей второго этапа первой очереди — корпусов № 6, 7, 8. До этого предусмотрено достаточное количество плоскостных парковочных мест.