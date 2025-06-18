Жители Павловского Посада смогут проверить свое здоровье в парке

В рамках акции «Проверь свое здоровье в парках» у жителей округа появилась возможность пройти бесплатную диспансеризацию, не отрываясь от отдыха и прогулок на свежем воздухе. Мобильный медицинский комплекс будет размещен в городском парке Павловского Посада в субботу 21 июня.

Медики подчеркивают, что ранняя диагностика заболеваний играет ключевую роль в их успешном лечении и предотвращении развития серьезных осложнений. Именно поэтому диспансеризация является одним из наиболее эффективных инструментов профилактической медицины, позволяющим выявить заболевания на ранних стадиях. Мобильный медицинский комплекс будет работать в парке с 09:00 до 12:00.

Жители округа смогут пройти следующие виды обследования, чтобы получить полную картину о состоянии своего здоровья: измерение артериального давления, электрокардиография, анализ крови на основные показатели и консультация терапевта.

Результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на портале государственных услуг.