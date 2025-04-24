Жители Павловского Посада проголосуют за объекты благоустройства

В округе объявлен старт голосования, определяющего приоритетные объекты для благоустройства в 2026 году. Жителям предлагается выбрать из пяти предложенных территорий, которые нуждаются в улучшении и создании более комфортной среды для отдыха и досуга.

«Парк озеро Ленская, благоустройство пешеходной зоны на месте недостроенного ТЦ вблизи улицы 1-й Пушкинской, деревня Теренино, улица Центральная, в районе улицы Вачевской, деревня Евсеево и вблизи озера. Каждый из этих объектов имеет потенциал стать привлекательным местом для жителей и гостей округа», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Для того чтобы отдать свой голос за понравившийся объект, необходимо перейти по ссылке. На странице голосования в поле «Муниципальное образование» следует выбрать «Павлово-Посадский городской округ», внимательно ознакомиться с представленными проектами и сделать свой выбор. Голосование продлится до 12 июня.