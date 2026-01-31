Жители Павловского Посада приняли участие в массовом субботнике

В городе Павловский Посад после сильного снегопада, оставившего сугробы высотой до 60 сантиметров, жители активно поддержали коммунальные службы в уборке снега. 31 января с самого утра на борьбу с последствиями снегопада вышли более 200 человек.

Во дворе дома номер 81 по улице Тихонова трудилось более 30 активистов. Они расчищали дорожки и детскую площадку, используя лопаты и скребки. Уборку двора жители завершили более чем через два часа. Некоторые даже взяли с собой чай в термосе, чтобы не мерзнуть.

Весь собранный снег затем вывозят коммунальные службы на полигон. Массу грузят в самосвалы трактором.

Этот зимний субботник стал первым столь масштабным событием в городском округе. В Павловском Посаде благоустроили территорию рядом с десятью домами, а в Электрогорске очистили старый и новый бульвар. В деревнях жители расчистили детские площадки, а спортсмены убрали снег с остановок.