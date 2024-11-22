День донора пройдет в ДК "Октябрь" в Павловском Посаде 27 ноября

Жители Павловского Посада смогут принять участие в Дне донора крови. С 9 утра до 12 дня выездная бригада Московского областного центра крови будет работать в Доме культуры «Октябрь».

Присоединиться к акции может любой здоровый человек старше восемнадцати лет. Для участия нужно взять с собой паспорт и СНИЛС. Перед сдачей крови важно не употреблять жирную пищу и алкоголь, а утром рекомендуется легкий завтрак, например, чай с сахаром.

Донором может стать человек, у которого нет противопоказаний, таких как гепатит, туберкулез или недавние заболевания вроде ангины или гриппа. Если вы недавно перенесли инфекцию, сдавать кровь можно не раньше, чем через две недели.

«Дорогие друзья, делайте добрые дела, и они обязательно вернутся к вам», — отметила директор ДК «Октябрь» Марина Агеева.

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