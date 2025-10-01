Жители Павловского Посада примут участие в аграрном диктанте

Жителям округа предоставляется возможность расширить свои знания в сфере сельского хозяйства и проверить эрудицию во время участия в Первом Всероссийском аграрном диктанте, который пройдет с 8 по 12 октября.

«За 45 минут участникам предстоит ответить на 30 интересных и познавательных вопросов, охватывающих широкий спектр тем — от животноводства и фермерства до агротуризма и современных цифровых технологий, используемых в сельском хозяйстве», — сообщили организаторы акции, подчеркнув, что диктант будет интересен как профессионалам отрасли, так и тем, кто просто интересуется сельской жизнью.

Для того чтобы стать участником аграрного диктанта, необходимо пройти процедуру регистрации на официальном сайте проекта: агродиктант.рф. После регистрации участники смогут выбрать удобный для себя формат участия: онлайн или офлайн. Офлайн-площадки будут организованы в школах, колледжах, вузах и филиалах Россельхозбанка. Организаторы обращают внимание на то, что к участию в диктанте приглашаются лица, достигшие 18 лет.