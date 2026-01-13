Жители Павловского Посада помогли убрать снег

Павлово-Посадский городской округ продолжает ликвидировать последствия мощного снежного удара, нанесенного циклоном «Фрэнсис». Однако в этом году борьба со стихией ознаменовалась не только работой спецтехники, но и всплеском гражданской активности.

Жители, не дожидаясь приезда коммунальных служб, массово вышли во дворы, чтобы помочь в расчистке территорий. В деревне Алферово один из местных жителей взял на себя заботу не только о своем парковочном месте, но и о безопасности соседей. Он полностью расчистил входную группу у подъезда и освободил от снежных завалов детскую горку, чтобы дети могли безопасно играть на улице.

В Перхурове борьба со снегом превратилась в командную работу: соседи помогали друг другу вызволять автомобили из снежного плена, вместе расчищали подъездные пути к домам и координировали действия, чтобы никто не остался отрезанным от дорог. В Андрееве жители организовали коллективный субботник по уборке территории местной детской игровой площадки.

Администрация округа выразила благодарность всем неравнодушным гражданам.