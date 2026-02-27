Жители Павловского Посада помогли расчистить от снега улицу Калинина

Из-за непрекращающегося снегопада коммунальные и дорожные службы Павлово-Посадского округа работают в круглосуточном усиленном режиме. Не остались в стороне и жители, которые по своей инициативе вышли на уборку снега.

Мужчины, проживающие на улице Калинина, своими силами расчистили дворы и дороги. Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов поблагодарил жителей за взаимовыручку и гражданскую сознательность. «Вы — настоящий пример того, как нужно любить и беречь свой дом, свою улицу, свой город», — отметил руководитель муниципалитета.

Поэтапная работа по ликвидации последствий снегопада в Павлово-Посадском округе продолжается. В первую очередь коммунальщики обеспечивают безопасность у входных групп подъездов и лестниц. Затем прокладывают тропы к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам, расчищают внутриквартальные проезды, детские и спортивные площадки, а также парковки.

На дорожной сети наибольшее внимание уделяют самым опасным участкам: мостам, крутым спускам и подъемам, зонам с ограниченной видимостью. Далее техника выходит на дороги с интенсивным движением и автобусные маршруты. После них очищаются городские дороги, пути в населенных пунктах и подъезды к садоводческим некоммерческим товариществам, а в последнюю очередь — сельские дороги.

В администрации муниципалитета пояснили, что такая последовательность — не прихоть, а продуманная система, позволяющая эффективно использовать ресурсы и максимально быстро реагировать на угрозы для безопасности людей.