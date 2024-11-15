Замглавы Павловского Посада принял участие в акции «Коробка храбрости»

Жители Павлово-Посадского округа участвуют в акции от партии «Единая Россия». Они собирают подарки для детей, находящихся на лечении.

Заместитель главы округа Александр Кулаков передал для акции настольную игру, пазлы и наборы для творчества. К инициативе присоединилась и Молодая Гвардия. Руководитель местного отделения Татьяна Черемушкина отметила, что такие подарки помогают создать радость и отвлечь ребят от больничных будней.

Принести игрушки, книги или раскраски можно в офис партии по адресу: площадь Революции, дом пятнадцать. Важно, чтобы все вещи были новыми и в упаковке.

Собранные подарки передадут детям в медицинские центры и хосписы пятого декабря. Каждый ребенок сможет выбрать то, что ему нравится. Акция дарит улыбки и поддерживает тех, кто в этом особенно нуждается.

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