Жители Озер получат новые квартиры по госпрограмме

В Озерах завершается реализация программы по переселению людей из аварийных домов. Сто семьдесят три человека, проживающие сейчас в аварийных условиях, скоро отметят новоселье.

В рамках государственной программы Подмосковья застройщик получил заключение о соответствии на новый многоквартирный дом, расположенный на Коммунистической улице. В здании 145 квартир общей площадью более 7,6 тысячи квадратных метров. Сюда планируют переселить людей из 110 помещений общей площадью 5 тысяч квадратных метров.

Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой: поклеены обои, уложено напольное покрытие, смонтированы натяжные потолки, установлены межкомнатные двери и сантехника. Дом оборудован современными лифтами и противопожарной системой последнего поколения. По периметру здания установлены 20 камер видеонаблюдения.

Для людей с ограниченной мобильностью в доме есть специальные понижающие площадки. Во дворе обустроены игровые комплексы для детей, а на территории создана удобная парковка.