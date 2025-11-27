Жители Орехово-Зуева выберут водоем для очистки в рамках областной программы

Голосование за выбор водоемов для приведения их в порядок в следующем году идет на портале «Добродел». Работы проведут в рамках программы «100 прудов и озер».

Первоочередной очистки требуют шесть водоемов Орехово-Зуевского округа. Их и представили на голосовании.

Это пруд на реке Вольная у деревни Степановка, озера Бам, Исаакиевское, Плешка, а также пруд на ручье без названия у деревни Софряково и заводь Байкал.

Чтобы отдать свой голос, нужно зайти на портал, перейти на карту и выбрать свой муниципалитет. Далее нажать на кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал Госуслуг.

Голосование продлится до 10 декабря включительно.

Отметим, что ранее в Орехово-Зуеве очищали водоемы как ручным, так и механизированным способом с помощью экскаватора-амфибии. Специалисты удалили водную растительность, стволы и ветки деревьев, мусор и посторонние предметы.