Жители Орехово-Зуева смогут проголосовать за благоустройство парков в округе

Во всероссийском голосовании за выбор объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» участвуют семь общественных территорий Орехово-Зуевского округа. Жители округа могут выбрать, какие из предложенных пространств преобразятся в 2026 году.

На голосование представлены парки, скверы и аллеи, расположенные в разных населенных пунктах округа. Среди них парк культуры и отдыха и парк 1 Мая в Орехово-Зуево, скверы в Ликино-Дулево, Дрезне и поселке Верея, площадь Центра культуры и досуга в Куровском, а также аллея в деревне Давыдово.

Принять участие в голосовании может любой житель старше 14 лет. Для этого необходимо посетить портал «Госуслуги» и выбрать раздел «Формирование комфортной городской среды». Голосование продлится до 12 июня, а территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь.